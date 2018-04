Russo Vitaly Petrov conquista pole da GP2 na Itália

Petrov precisa de bons resultados nas duas corridas italianas para impedir o título antecipado do alemão Nico Hunkelberg, líder do campeonato e terceiro colocado no grid. Depois das duas provas em Monza, a GP2 corre em Portugal na próxima semana.

O melhor brasileiro na temporada, Lucas di Grassi, é também o de melhor posição no grid. Ele fez sua melhor volta em 1min30s504, e largará na quinta colocação.

Outro representante do País que conquistou boa colocação foi Diego Nunes, oitavo. Alberto Valerio sairá em 12º, e Luiz Razia partirá da 17ª colocação.