Russos empatam nos 100 metros costas e batem recorde

Mais três recordes mundiais foram quebrados no Campeonato Europeu de natação em piscina curta, em Istambul. O destaque deste domingo foi a marca superada pelos russos Stanislav Donets e Arkady Vyatchanin, que registraram o mesmo tempo nos 100 metros costas e dividiram o melhor tempo da distância.

Os dois nadadores bateram juntos na chegada e cravaram o tempo de 48s97. A medalha de bronze ficou com o espanhol Aschwin Wildeboer, que era o dono da melhor marca mundial até as semifinais da prova, com 49s20. Mas Vyatchanin registrou 49s17 antes de bater novamente o recorde na final deste domingo.

Mais cedo, o húngaro Daniel Gyurta superou em mais de um segundo a melhor marca mundial dos 200 metros peito. Ele registrou o tempo de 2min00s67, desbancando o 2min01s98 do australiano Christian Sprenger.

No feminino, a italiana Federica Pellegrini não decepcionou e também deixou sua marca. Ela superou o seu próprio recorde dos 200 metros livre, com o tempo de 1min51s17, quase um ano depois da marca anterior, de 1min51s85, registrada em 14 de dezembro de 2008, na Croácia.

Com as provas deste domingo, a competição europeia foi encerrada com treze recordes em quatro dias de disputas. O evento em Istambul é um dos últimos antes do completo banimento dos maiôs de poliuretano e neoprene, que ajudam no desempenho dos nadadores e facilitaram a quebra de dezenas de recordes. Somente no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado neste ano em Roma, foram registradas 43 novas marcas.