Ruy Cabeção consegue emprego no Alecrim Após fazer um anúncio pelo Twitter, no fim de 2012, o lateral-direito Ruy Cabeção garantiu emprego em 2013. O jogador assinou contrato com o Alecrim-RN. Sua principal missão será buscar o título do Campeonato Potiguar, que começou no fim de semana passado. Sem contar com empresário, Ruy inovou. Em seu perfil, o atleta anunciou que estava "livre para negociações", ao lado do seu telefone, e-mail e link para outras redes sociais. O lateral ficou desempregado ao deixar o Brasiliense, pelo qual disputou a Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado.