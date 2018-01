Ryk Neethling brilha na Copa do Mundo O sul-africano Ryk Neethling vai fechar a Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros) com quase US$ 100 mil no bolso em premiação pelas 31 medalhas que conquistou, 20 delas de ouro, nas oito etapas do circuito. Só neste sábado, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, Neethling ganhou três de ouro. Deixou a piscina falando em férias, após ganhar os 100 metros livre (47s50). Mas ainda venceu os 100 metros medley (52s77), prova da qual é o recordista mundial, e nem teve tempo de ir a premiação. Enquanto um companheiro o representava no pódio, o sul-africano nadou e ganhou os 50 metros borboleta (23s17). Neethling simplesmente não parou para descansar após a Olimpíada de Atenas, em agosto de 2004. Competiu o Mundial de Indianápolis, em outubro, e fez as oito etapas da Copa do Mundo, a partir de novembro - ambos em piscina curta. "Agora o prêmio é meu, vou tirar férias", afirmou o atleta de 28 anos, que vive na África do Sul e vai aplicar o dinheiro que ganhou na construtora que tem em sociedade com o pai. Neethling ganhou US$ 50 mil por ser o primeiro do ranking da Copa do Mundo, mais prêmios pelas medalhas em cada etapa e bônus pelos dois recordes, em Berlim e Nova York, dos 100 metros medley. "Na verdade, estou há dois anos e meio sem parar de treinar e competir, vou descansar finalmente", disse o nadador, que, no entanto, voltará a treinar logo para o Mundial de Montreal (piscina olímpica), de 17 a 31 de julho.