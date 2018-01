S. Caetano e Ulbra tentam reabilitação Shopping ABC/São Caetano e Ulbra enfrentam-se neste sábado, às 22h, em busca da reabilitação na Superliga Masculina de Vôlei. A partida terá transmissão ao vivo pela RedeTV!. As duas equipes vêm de derrotas na última rodada, para On Line e Banespa, respectivamente. Os outros três jogos da rodada são: Telemig Celular/Minas, líder da competição, e Wizard/Suzano, às 19h, em Belo Horizonte (MG); Union Pack/Bento e Unisul, às 20h30, em Bento Gonçalves (RS); UCS/Colombo e Intelbrás/São José, às 20h30, em Caxias do Sul (RS).