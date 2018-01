S. Caetano recebe Macaé na Superliga Pela rodada da Superliga Feminina de Vôlei, o Açúcar União/São Caetano enfrenta a Nuceng/Macaé neste domingo, às 12h10, no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul (com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes). Os dois times estão com campanhas semelhantes: três vitórias e nove derrotas, em 12 jogos, somando 15 pontos. A diferença está no set average (divisão de sets vencidos por sets perdidos): os paulistas ocupam a sexta colocação, enquanto os cariocas aparecem na sétima posição. Para o técnico William Carvalho, do time de São Caetano, o grupo está crescendo no momento certo. "Oscilamos bons e maus momentos, mas apesar das derrotas a equipe está evoluindo. Vamos chegar forte nos playoffs e complicar a vida de qualquer que seja o time que tivermos pela frente", diz. Não é só William que está otimista. Aírton Nascimento, técnico do time de Macaé, fala da partida como fundamental para suas jogadoras. "Será a decisão do grupo de baixo. Não desmereço nenhum outro time, mas os quatro primeiros estão em um nível superior. Vamos jogar para ganhar a todo custo. Pode ser no quinto set e vencendo por 50/48. O que interessa é a vitória."