S. Silvestre: começa invasão queniana A invasão queniana em São Paulo começa nesta quarta-feira. É quando chega a maioria dos fundistas do país africano que vão competir na São Silvestre. Quatro dos favoritos à vitória, entre eles Robert Cheruyot, campeão em 2002, e Lydia Cheromei, campeã em 1999 e 2000, finalizam seus treinos para prova, na Capital, a partir desta quarta. Entre os brasileiros, o maior rival de Cheruyot deverá ser Rômulo Wagner da Silva, vice-campeão da São Silvestre do ano passado e um dos representantes do Brasil na maratona da Olimpíada de Atenas. No feminino, Lydia terá como rival Maria Zeferina Baldaia, que venceu em 2001. Os corredores amadores que estão inscritos para a São Silvestre deverão prestar atenção para evitar confusões de última hora. Os kits para participar da prova já estão sendo distribuídos no Ginásio do Ibirapuera entre 9 e 18 horas desde segunda-feira. O prazo final é quinta-feira.