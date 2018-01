Sabatini e Rafter entram no Hall da Fama O australiano Patrick Rafter e a argentina Gabriela Sabatini foram eleitos, nesta segunda-feira, por um grupo de jornais especializados, para ingressar no Hall da Fama do tênis. Sabatini, que ganhou 24 títulos em sua carreira, foi a primeira mulher da Argentina a ganhar um torneio de Gran Slam - o Aberto dos Estado Unidos, em 1990 - e também a primeira sul-americana a entrar no Hall da Fama do tênis. Já o australiano Patrick Rafter acumula onze títulos na carreira - dentre eles, dois Abertos dos Estados Unidos, conquistados em 1997 e 1998. A cerimônia oficial acontecerá em julho, em Newport, nos Estados Unidos. O Salão da Fama, criado em 1954, se dedica a preservar a história do tênis e incentiva a prática desse esporte entre os jovens.