Safin bate Blake e vai às quartas-de-final em Washington O russo Marat Safin calou as arquibancadas do Torneio de Washington e se classificou para as quartas-de-final da competição ao vencer o norte-americano James Blake por 2 a 0 (7/6 (8/6) e 7/6 (7/5)), na noite desta quinta-feira. Safin teve uma de suas melhores atuações no ano, depois de se recuperar com dificuldades de uma contusão no joelho. "É esse tipo de jogo que tenho buscado nos últimos meses e finalmente consegui alcançar", afirmou o russo, cuja última grande conquista é o Aberto da Austrália no ano passado. Desde o Aberto de Valência, em abril, ele não conseguia vencer duas partidas seguidas. Nas quartas-de-final, Safin enfrenta o o sul-africano Wesley Moodie, que eliminou em três sets o dinamarquês Kenneth Carlsen: 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (8/6). O único norte-americano que permanece vivo no torneio é Mardy Fish, que vingou a torcida ao derrotar o italiano Andrea Stoppini por 2 a 0 (6/3 e 6/1). Stoppini foi o responsável, na primeira rodada, por eliminar o veterano Andre Agassi, que se despedia da competição que já venceu cinco vezes - Agassi deve se aposentar no início do ano que vem, depois do Aberto da Austrália. O australiano Lleyton Hewitt passou sem dificuldades pelo alemão Denis Gremelmayr, 2 a 0 (6/1 e 6/4), enquanto o francês Arnaud Clément passou, também em dois sets, por Dominik Hrbaty, da Eslováquia (6/3 e 6/2). Outro norte-americano eliminado nas oitavas foi Jan-Michael Gambill, batido em dois sets pelo inglês Tin Henmann (6/1 e 6/3). Nos outros jogos desta quinta-feira, o britânico Andy Murray eliminou o espanhol Feliciano López com um 2 a 0 (7/5 e 6/2), e o russo Dmitry Tursunov bateu em três sets o sul-coreano Hyung-Taik Lee (6/7 (10/12), 7/5 e 6/3).