Safin bate Gaudio e vai às semifinais em Valência Marat Safin se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Valência, na Espanha, ao derrotar o argentino Gaston Gaudio por 2 a 0 (6/4 e 6/4), numa partida que o próprio Safin considerou muito equilibrada. "O resultado poderia ser bem diferente, mas ele cometeu alguns erros cruciais", disse o russo, que disputa o torneio graças a um convite. Seu adversário nas semifinais, neste sábado, será o espanhol Nicolas Almagro, que saiu do qualifying e derrotou por 2 a 0 (6/4 e 6/1) o italiano Filippo Volandri. Safin não espera facilidade em quadra. "É um bom jogador, que já me venceu, e não terá nada a perder", afirmou. Na outra semifinal, o francês Gilles Simon, que precisou de dois tie-breaks para derrotar o italiano Andreas Seppi (7/6 (7/2) e 7/6 (7/5) enfrenta outro espanhol, Fernando Verdasco, que eliminou seu compatriota com uma vitória por 2 a 1, de virada (6/7, 6/4 e 6/3). Feminino A russa Nadia Petrova passou para as semifinais do Torneio de Charleston com a vitória por 2 a 0 (6/2 e 6/0) sobre a colombiana Catalina Castaño. Nas semifinais, ela pega, neste sábado a alemã Anna-Lena Groenefeld, que derrotou a russa Svetlana Kuznetsova por 2 a 0 (6/3 e 7/6). Mais jogos jogos das quartas-de-final serão realizados nesta sexta: a belga Justine Henin-Hardenne, atual campeã do torneio, enfrenta a russa Dinara Safina, enquanto a suíça Patty Schnyder pega a francesa Nathalie Dechy.