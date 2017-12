Safin derrota sérvio e se classifica às semifinais em Moscou O russo Marat Safin conseguiu, nesta sexta-feira, a classificação às semifinais do Torneio de Moscou, na Rússia. O ex-número 1 do mundo derrotou o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 - e agora terá pela frente o compatriota Igor Kunitsyn, que se garantiu ao vencer o francês Arnaud Clement também por 2 a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. A outra semifinal da competição será entre o russo Nikolay Davydenko (cabeça-de-chave número 1) e o francês Fabrice Santoro. Na chave feminina, a russa Elena Dementieva (quarta pré-classificada) será a adversária da compatriota Anna Chakvetadze nas semifinais. Com bastante trabalho, Dementieva passou pela suíça Patty Schnyder (cabeça 6) por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/1). Chakvetadze nem precisou jogar nas quartas-de-final, já que Maria Sharapova desistiu por causa de uma lesão no pé direito. O outro confronto que definirá uma vaga na decisão será entre a russa Nadia Petrova e a checa Nicole Vaidisova. Tailândia Foram definidas as semifinais do WTA de Bangcoc, na Tailândia. Pelas quartas-de-final, a norte-americana Meghann Shaughnessy bateu a japonesa Aiko Nakamura por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4 - e jogará contra a compatriota Vânia King, que passou pela croata Jelena Kostanic com um duplo 6/1. A francesa Severine Bremond (cabeça 9) ganhou da grega Eleni Daniilidou por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3 - e enfrentará a tailandesa Tamarine Tanasugarn, que eliminou a austríaca Sybille Bammer por 2 a 0 (6/0 e 6/2).