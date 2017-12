Safin e Davydenko fazem inédita final russa em Moscou Marat Safin venceu o seu compatriota Igor Kunitsyn neste sábado e pega na final do Torneio de Moscou o também russo Nikolai Davydenko. A decisão russa é final inédita na história da competição, que também terá duas russas disputando o título no feminino. Davydenko derrotou o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Campeão em 2004, Davydenko está invicto em sets no torneio, e busca seu quarto título na temporada. Já Safin, que venceu Kunitsyn também por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, segue na busca de seu primeiro título em 2006.