Safin elimina Mahut em dia ruim para franceses em Paris O esvaziado Masters Series de Paris, que não conta com quatro dos cinco primeiros colocados no ranking mundial, começou mal para os tenistas da casa, que venceram apenas duas das cinco partidas em que estiveram presentes. O último francês a ser eliminado foi Nicolas Mahut, derrotado em dois sets pelo russo Marat Safin (6/1 e 7/6 (7/5)), na última partida do dia. Antes, o italiano Daniele Bracciali havia vencido Gilles Simon por 2 a 0 (6/3 e 6/4), enquanto o belga Kristof Vliegen bateu em três sets Florent Serra (3/6, 6/3 e 7/6 (7/4)). A honra francesa foi salva por Paul-Henri Mathieu, que derrotou o italiano Andreas Seppi em dois sets (6/2 e 6/4) e Michael Llodra eliminou o espanhol Fernando Verdasco (ESP), também por 2 a 0 (6/4 e 7/6 (7/4)). Último Masters Series da temporada, o torneio de Paris teve sua importância abalada depois da desistência do suíço Roger Federer, líder do ranking mundial, que alegou cansaço após vencer em duas semanas seguidas o Masters Series de Madri e o ATP Tour da Basiléia. Rafael Nadal, segundo da lista, David Nalbandián, terceiro, Ivan Ljubicic, quarto, e Andy Roddick, sexto, também estão fora do torneio. Confira os outros resultados desta segunda-feira em Paris: Christophe Rochus (BEL) 2 x 1 Jose Acasuso (ARG) - 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4 Robby Ginepri (EUA) 2 x 1 Max Mirnyi (BLR) - 6/4, 5/7 e 6/2 Olivier Rochus (BEL) 2 x 0 Janko Tipsarevic (SER) - 6/4 e 7/5 Nicolas Almagro (ESP) 2 x 1 Jonas Bjorkman (SUE) - 6/7 (4/7), 7/6 (9/7) e 7/6 (7/2)