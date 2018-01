Safin não jogará o Aberto da Austrália Campeão do ano passado, Marat Safin é a terceira grande baixa do Aberto da Austrália, depois das desistências do número 2 do mundo, Rafael Nadal, e de Andre Agassi, 7. O tenista russo, que em 2005 derrotou Roger Federer nas semifinais e conquistou o título ao superar o australiano Lleyton Hewitt na decisão, continua com problemas no joelho direito e anunciou que só deve voltar ao circuito em 13 de fevereiro no torneio de Marselha, na França. ?Fiquei muito triste com o fato de não poder defender meu título na Austrália?, contou Safin. ?Mas tive de ouvir os conselhos de meu treinador (Peter Lundgren) e só voltar a jogar quando estiver completamente recuperado?. O russo sofreu a lesão no torneio de Wimbledon do ano passado e precipitou sua volta às quadras jogando no Masters Series de Cincinnati, quando ainda não tinha condições de jogo. O resultado foi o agravamento da lesão, que praticamente o deixará fora das quadras por seis meses. No lado feminino, a belga Kim Clijsters, número 2 do ranking da WTA, sentiu um problema no quadril durante o torneio de Sydney e ameaça também não jogar o Aberto da Austrália, a partir do dia 16, em Melbourne.