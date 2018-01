Safin passa para as quartas-de-final em Valência O russo Marat Safin se classificou nesta quinta-feira para a quarta-de-final do Aberto de Valência, na Espanha, ao vencer o russo Boris Pachanski por 2 a 0 (6/2 e 6/2), em 55 minutos de partida. O adversário do russo, que só participa do torneio graças a um convite, será o argentino Gastón Gaudio, que derrotou o alemão Florian Mayer, também por 2 a 0 (6/4 e 6/2). Nos outros jogos desta quinta, o espanhol Nicolás Almagro bateu o alemão Bjron Phau por 2 a 0 (6/2 e 6/1), e o italiano Filippo Volandri superou o checo Tomas Zib, também em dois sets (6/4 e 6-4). Os outros duelos das quartas, já definidos, terão o espanhol Guillermo García López contra seu compatriota Fernando Verdasco, e o italiano Andreas Seppi diante do francês Gilles Simon. Feminino A irmã de Safin, Dinara Safina, também venceu nesta quinta-feira, na terceira rodada do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. Ela derrotou a russa Julia Vakulenko por 2 a 1 (6/7, 6/2 e 6/2). A suíça Patty Schneider também se classificou, com vitória por 2 a 1 sobre a italiana Mara Santangelo (3/6, 7/6 e 6/3). Desistência O australiano Lleyton Hewitt anunciou nesta quinta sua desistência do Masters Series de Montecarlo, o terceiro torneio da série na temporada, que começa na próxima segunda-feira. Depois de ajudar a Austrália a vencer a Bielo-Rússia, no último fim de semana, pela Copa Davis, ele alega que precisa recuperar as condições físicos para fazer uma boa campanha em Roland Garros, em maio. "Se ele jogar todas as semanas, chegará esgotado, por isso vai dar prioridade aos torneios mais importantes", afirmou seu representante, Rob Aivatoglou.