Safin se contunde mais uma vez e perde semi em Valência O tenista russo Marat Safin - que tenta se recuperar no circuito internacional depois de meses afastado por contusão - é eliminado, neste sábado, nas semifinais do Torneio de Valência. Seu algoz foi o espanhol Nicolas Almagro, que derrotou Safin por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4. O russo, número 50 do mundo, não suportou o bom jogo de fundo de quadra de Almagro e saiu de quadra com 39,5º de febre e com uma contusão no tornozelo. Aliás, Safin não compareceu à entrevista coletiva e saiu de quadra sem cumprimentar o espanhol, pois achou que este comemorava pontos que vencia decorrentes do estado de saúde debilitado do russo. Esse é o quarto torneio que Safin disputa na temporada, conseguindo agora seu melhor resultado. Na semana passada, ele também havia ajudado a Rússia a derrotar a França pelas quartas-de-final da Copa Davis. Almagro, alcança o melhor resultado de sua carreira, tendo eliminado Juan Carlos Ferrero e Filippo Volandri antes de bater Safin. O adversário de Almagro na final será o francês Gilles Simon, neste sábado, ele ganhou do espanhol Fernando Verdasco, campeão em Valência em 2004, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6.