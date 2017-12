Safin vence Bahgdatis e avança às oitavas em Madri O russo Marat Safin superou nesta quarta-feira o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número nove, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e avançou às oitavas-de-final do Masters Series de Madri. Essa foi a primeira vez que os dois atletas se enfrentam pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Na próxima rodada da competição espanhola, o número 49 do ranking de entradas vai enfrentar o belga Kristof Vliegen, que passou pelo norte-americano James Blake, por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5). Em outro jogo da rodada, o sueco Joachim Johansson eliminou o russo Nikolay Davydenko, quinto pré-classificado, ao ganhar o confronto por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3. Johansson buscará uma vaga nas quartas-de-final contra o chileno Fernando González, que ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 0 (7/5 e 7/6). Essa será a terceira vez que os dois tenistas irão se enfrentar em competições da ATP, com uma vitória para cada lado. No último encontro, o sul-americano ganhou do rival no Aberto de Wimbledon, em 2005. O campeão do Masters Series de Madri somará 500 pontos na Corrida dos Campeões e embolsará 378 mil euros em premiação. O atual vencedor do torneio espanhol é o anfitrião Rafael Nadal, que ganhou nesta quarta do norte-americano Mard Fish por 2 sets a 0.