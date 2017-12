Safin vence de virada e passa às quartas-de-final na Rússia O russo Marat Safin segue vivo na luta pelo título do torneio realizado em casa. Nesta quinta-feira, o ex-número 1 do mundo derrotou de virada o italiano Daniele Bracciali por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4 - e se classificou às quartas-de-final do ATP de Moscou. Seu próximo adversário será o sérvio Janko Tipsarevic, que ganhou com mais facilidade do checo Robin Vik por 2 a 0 - com um duplo 6/4. Um dos cabeças-de-chave da competição, o francês Julien Benneteau (6) foi eliminado ao perder para o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (7/2). Na próxima rodada, Mirnyi despejará seu saque fortíssimo para cima do russo Nikolay Davydenko, que é o primeiro pré-classificado e atual número 5 do ranking mundial da ATP. Em outros jogos do dia pelo torneio russo, disputado em piso de carpete e com premiação total de 794 mil euros, o francês Fabrice Santoro (cabeça 7) ganhou do russo Konstantin Kravchuk por 2 sets a 0 (duplo 6/1), o alemão Philipp Kohlschreiber bateu o russo Evgeny Korolev também por 2 a 0 (6/3 e 6/2) e o francês Arnaud Clement eliminou o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4.