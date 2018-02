Safin volta às quadras com vitória sobre rival em Dubai Em seu retorno ao circuito profissional de tênis, o tenista russo Marat Safin derrotou seu compatriota Nikolay Davydenko, atual número cinco do mundo, pelo Torneio de Dubai, nesta terça-feira, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2. "Eu não esperava vencer. Foi uma grande surpresa para mi", declarou Safin, de 26 anos, que não participava de um torneio profissional de tênis desde agosto do ano passado, devido a uma lesão de joelho. Na próxima fase do torneio, que distribui 1 milhão de dólares em prêmios, o tenista russo enfrentará o belga Olivier Rochus. Ainda pelo Torneio de Dubai, o marroquino Younes El Aynaoui derrotou o sul-africano Wesley Moodie por duplo 6/4. Por 2 a 1, o russo Mikhail Youzhny venceu o eslovaco Dominik Hrbaty, com parciais de 7/5, 1/6 e 6/4. Também por 2 a 1, o alemão Bjoern Phau eliminou o italiano Giorgio Galimbrti, parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. Já o checo Radek Stepanek passou pelo holandês John van Lottum por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6.