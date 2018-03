Sai a tabela da Superliga de Vôlei A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou nesta terça-feira a tabela das semifinais da Superliga Feminina. Os confrontos começam nesta quarta-feira. Em Osasco, no ginásio José Liberatti, o Finasa/Osasco recebe o Rexona-Ades (PR), às 20h. No ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, o MRV/Minas recebe o Pinheiros/Blue Life (SP), a partir das 20h30. Este jogo terá a transmissão do Sportv. Veja a tabela completa das semifinais: 1ª rodada 31.03 - Finasa/Osasco x Rexona-Ades, às 20h, no ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). - MRV/Minas x Pinheiros/Blue Life, às 20h30, no ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte. 2ª Rodada: 03/04 - Pinheiros/Blue Life x MRV/Minas, às 16h, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo. 04/04 - Rexona-Ades x Finasa/Osasco, às 10h30, no ginásio Tarumã, em Curitiba. 3ª Rodada: 07/04 - MRV/Minas x Pinheiros/Blue Life, às 20h, no ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte. 08/04 - Finasa/Osasco x Rexona-Ades, às 18h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco (SP) 4ª rodada: (Se necessário) 10/04 - Rexona-Ades x Finasa/Osasco, às 17h, no ginásio Tarumã, em Curitiba. - Pinheiros/Blue Life x MRV/Minas, às 17h, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo. 5ª Rodada: (Se necessário) 14/04 - Finasa/Osasco x Rexona-Ades, às 20h, no ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). 14/04 - MRV/Minas x Pinheiros/Blue Life, às 20h, no ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte.