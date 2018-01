Sai grupo do Brasil no GP de vôlei A seleção brasileira de vôlei feminino conheceu nesta sexta-feira os adversários da primeira fase classificatória do Grand Prix 2005 - torneio que será disputado em junho no Japão. Nesta fase, a equipe brasileira - que luta pelo pentacampeonato - vai enfrentar as seleções do Japão, Coréia do Sul e Polônia. Na seqüência, de 1º a 3 de julho, terá pela frente China, Polônia e Alemanha. Estes jogos serão disputados em Macau. Na terceira etapa, as brasileiras jogarão em Taipei, e os adversários serão Cuba, Coréia e Holanda. As finais da competição serão no Japão, entre 13 e 18 de julho. Se classificam para a fase final, os cinco primeiros colocados da fase classificatória mais o Japão. O Brasil foi campeão do Grand Prix nos anos de 94, 96, 98 e 2004. Depois do Grand Prix, a seleção feminina voltará a jogar no Brasil após 10 anos. Será no torneio classificatório para o Campeonato Mundial de 2006. A competição será disputada entre 14 e 21 de agosto, em Cabo Frio, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. No mês seguinte, a equipe disputará o Sul-Americano, com local e data ainda a serem definidos. Caso seja campeão, o Brasil estará garantido na Copa dos Campeões, entre 15 e 20 de novembro, em Tóquio e Nagoya, no Japão.