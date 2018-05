Saints: recorde perfeito na NFL com vitória sobre os Patriots

Dan Anderson/EFE

Drew Brees lança para mais um touchdown na vitória dos Saints por 38 a 17 sobre os Patriots

SÃO PAULO - O quarterback Drew Brees arremessou para 371 jardas, com cinco touchdowns, na vitória do New Orleans Saints por 38 a 17 sobre o New England Patriots na noite de segunda-feira, em jogo válido pela temporada regular da NFL.

Com a vitória, os Saints lideram a Liga Nacional com 11 vitórias e nenhuma derrota, enquanto os Patriots somam sete vitórias e quatro derrotas, na liderança da Divisão Leste da Liga Americana.

A vitória convincente praticamente acabou com as dúvidas sobre a capacidade do time de Nova Orleans em disputar de igual para igual com outros favoritos pelo título do Super Bowl. Além disso, mantém a expectativa de uma temporada sem derrotas, algo feito apenas pelo time de 1972 do Miami Dolphins.

Principal jogador dos Saints, Brees arremessou para cinco touchdowns, sempre utilizando um jogador diferente, mostrando que o ataque da equipe não depende de apenas um ou outro atleta, e sim do conjunto."O que conta, mesmo, é a vitória na classificação. O aproveitamento e os números individuais são bons, mas o objetivo é a conquista do título", comentou o quarterback.

Ao contrário do jogo em Indianapolis (derrota , quando perdeu por uma decisão controversa nos dois minutos finais, os Patriots não conseguiram parar o ataque adversário, e, pela primeira vez sob o comando do técnico Bill Bellichek, sofreu cinco touchdowns via lançamento. "O que eu posso falar sobre eles [Saints]? Foram melhores em todos os aspectos e merecem a vitória e a posição que se encontram na competição", afirmou o técnico da equipe da região de Boston, que possui três Super Bowls nos últimos nove anos.

Agora, os Saints terão pela frente o Washington Redskins, no próximo domingo, fora de casa, enquanto o New England Patriots encara o rival Miami Dolphins, no mesmo dia, e também fora de casa.

MARCA

Apesar da derrota, o quarterback Tom Brady comemorou uma nova marca em sua carreira. Com 237 jardas, o marido da modelo brasileira Gisele Bündchen agora é o quarterback com mais jardas lançadas na história dos Patriots, passando Drew Bledsoe, que possuía 29.657 jardas.