Sainz conquista mais uma vitória na penúltima etapa do Dakar Ao lado do navegador francês Michel Perin, o piloto espanhol Carlos Sainz conquistou neste sábado a primeira colocação da penúltima etapa da categoria carros do Rally Dakar, com o tempo de 2h21min02s. Essa foi a quinta vitória da dupla na edição 2007 da competição. O segundo colocado do dia foi o sul-africano Giniel De Villiers, que ficou apenas sete segundos atrás dos vencedores. O terceiro posto foi conquistado pelo português Carlos Sousa. O brasileiro Klever Kolberg, que corre ao lado Eduardo Bampi, terminou o trajeto na 12.ª posição, com a marca de 2h29min44s. Os outros brasileiros na categoria também tiveram bons desempenhos. Paulo Nobre registrou o 24.º, enquanto a dupla Riamburgo Ximenes e Lourival Roldan chegou na 36.ª posição. Apesar dos inúmeros triunfos, Sainz ocupa apenas a nona posição na classificação geral. O líder é o francês Stephane Peterhansel, que continua cerca de sete minutos à frente de seu compatriota Luc Alphand. A terceira colocação também é da França, com Jean-Louis Schlesser. O brasileiro melhor posicionado é Palmeirinha, no 38.º posto.