Sainz e Perin faturam etapa dos carros do Rally Dakar O espanhol Carlos Sainz e o francês Michel Perin venceram a quinta etapa do Rally Dakar, disputada nesta quarta-feira entre as cidades marroquinas de Ouarzazate e Tan Tan. A dupla, que assegurou sua segunda vitória em etapas do rali deste ano, disparou na liderança. Com o resultado desta quarta, Sainz e Perin abrem 3min36seg sobre o sul-africano De Villiers e o alemão Von Zitzewitz, e 11min17seg sobre o português Carlos Sousa e o alemão Andreas Schulz, terceiros no geral. Sainz e Perin fizeram o percurso em 3h36min39seg. O segundo lugar foi para os franceses Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret, apenas 30 segundos atrás. De Villiers e Von Zitzewitz foram os terceiros, a 1min41seg. O ex-esquiador francês Luc Alphand, atual campeão da competição, foi o quarto, pilotando com seu compatriota Gilles Picard. O brasileiro Paulo Nobre, o Palmeirinha, e o navegador português Fillipe Palmeiro, terminaram a especial desta quarta na 23.ª posição, em 4h05min48seg. Já Klever Kolberg e Eduardo Bampi terminaram em 28.º, a 40min24seg dos vencedores. Apesar de terem chegado atrás nesta quarta, Klever e Eduardo são os melhores do Brasil no geral, em 64.º lugar. Eles estão a 6h51min28seg de Sainz e Perin. Paulo e Filipe aparecem próximos, no posto 66, a 8h4min15seg. Outra dupla brasileira, Riamburgo Ximenes e Lourival Roldan, caíram em um buraco no quilômetro oito, logo no início da etapa. Apesar do acidente não ter sido de grandes proporções, eles tiveram que esperar o caminhão de apoio para seguir na prova. *Atualizado às 14h