Sainz vence mais uma, mas Peterhansel ainda é líder O espanhol Carlos Sainz repetiu a boa atuação de quinta e fez o melhor tempo na etapa desta sexta-feira do Rally Dakar. O francês Stephane Peterhansel, líder da geral, chegou em segundo, apenas 26 segundos atrás do espanhol. A especial teve 260 quilômetros entre as cidades de Kayes, no Mali e Tambacounda, no Senegal. O terceiro colocado foi Mark Miller. Mas apesar de duas vitórias seguidas do espanhol, o domínio do geral continua com os franceses. Peterhansel tem 43h13min22seg acumulados, contra 50h50min36seg, de Sainz. Luc Alphand chegou na 5.ª colocação nesta sexta e permanece em segundo no geral. Agora, a diferença dos dois franceses é de pouco mais de 11 minutos. A dupla brasileira nos carros, Klever Kolberg e Eduardo Bampi foram bem na etapa desta sexta e terminaram na 16.ª colocação, apenas 17 minutos atrás de Sainz.