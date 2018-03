Saladino quer ultrapassar os 9 metros hoje O panamenho Irving Saladino, dono da melhor marca do salto em distância dos últimos 14 anos (8,73 m), alcançada em 24 de maio, espera ultrapassar hoje a barreira dos 9 metros. O atleta participa da etapa da Golden League, em Berlim. Saladino, que treina no Brasil, declarou que seu objetivo é ganhar as 6 etapas da Golden League, já que no ano passado ganhou "apenas" 5. O recorde mundial da prova é de 8,95m e foi estabelecido pelo americano Mike Powel, em 1991.