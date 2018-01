Salatta supera recorde sul-americano Lucas Salatta, do Pinheiros, venceu os 200 m costas hoje, no Troféu José Finkel, em Santos, confirmou o índice para o Mundial de piscina curta em Shangai, no ano que vem, e bateu o recorde sul-americano que já durava cinco anos, com 1min53s96. A marca de Leonardo Costa, que já parou de nadar, era de 1min54s79 e o índice de 1min55s38. A equipe feminina do 4 x 200 m livre do Pinheiros superou o recorde sul-americano da seleção brasileira no Mundial de Indianápolis (8min03s98) com o tempo de 8min01s78. Integraram a equipe Paula Baracho Ribeiro, Manuela Lyrio, Joanna Maranhão e Tatiana Lemos. Nas eliminatórias de hoje à tarde, o catarinense Eduardo Fischer, da Unisanta, nos 50 m peito (27s48), e o paraibano Kaio Márcio Almeida, do Nikita-Sesi/PE, nos 200 m borboleta (1min56s07), também obtiveram seus índices para o Mundial de Shanghai.