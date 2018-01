Salt Lake 2002 de olho nos terroristas Na reunião que o Comitê Olímpico Internacional realiza em sua sede de Lausanne, na Suíça, o assunto principal é a segurança na Olimpíada de Inverno de Salt Lake City/2002 e na Olimpíada de Atenas/2004. Os gregos estão muito preocupados com eventuais ataques terroristas, que poderiam prejudicar o país turística e economicamente - já apareceu gente dizendo que se não for possível evitar a violência é melhor nem realizar a Olimpíada. Leia mais no Jornal da Tarde