Salt Lake: o esporte, em segundo plano No início da Olimpíada de Inverno de Salt Lake City, no Estado de Utah, o esporte ficou em "quarto ou quinto plano". A maioria das discussões e polêmicas giraram em torno da preocupação com a segurança, do excesso de patriotismo dos norte-americano e de novas táticas na luta contra o doping. A cerimônia de abertura ocorreu ontem à noite, no Estádio Rice-Eccles, com a presença de 52 mil pessoas, dentre elas o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Leia mais no Jornal da Tarde