Salt Lake será cenário de casamento A competição de bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Salt Lake City (EUA), será realizada nas montanhas de Park City, a partir da próxima sexta-feira. Mas essa não é a única expectativa de momento para o principal atleta da equipe brasileira. Eric Maleson, um dos membros da equipe brasileira de bobsled, anunciou que vai se casar na capela da Vila Olímpica com Lisa Papandrea, no dia 25, um dia após a cerimônia de encerramento. "Casar dentro da Vila Olímpica aqui em Salt Lake City é realmente simbólico para nós. Realizaremos nosso sonho", afirma o piloto brasileiro. A futura esposa de Eric, Lisa Papandrea, sempre o ajudou na busca de seu objetivo, a classificação para os Jogos Olímpicos. Hoje, ela é a chefe de equipe do bobsled e do luge do Brasil em Salt Lake. "A luta para estar aqui já faz parte da história do nosso relacionamento", afirma a norte-americana, falando em português. No começo do namoro, Lisa não acreditou quando o brasileiro disse que queria pilotar um bobsled em uma edição dos Jogos de Inverno. "Achei que ele era doido. Mas como seguiu com o sonho e foi se dando bem, resolvi apoiá-lo no que foi preciso", lembra Lisa, que pode ser considerada a verdadeira líder para toda a equipe do bobsled brasileiro. Modalidade disputada desde os Jogos de 24, o bobsled está na Olimpíada de Inverno desde a primeira edição, em Chamonix, na França, em 1924 - com exceção de 1960, quando não foi disputado por problemas de organização. A estréia ocorreu apenas com a modalidade para quatro homens. Em 1932, a prova para dois foi adicionada. As mulheres participarão pela primeira vez em Salt Lake, mas somente de duplas. O esporte é praticado dentro de uma espécie de trenó sobre lâminas, no qual os competidores descem por um tobogã de gelo de 1.500 metros. E chegam a atingir cerca de 140 km/h. A competição de bobsled nos Jogos Olímpicos dura dois dias, com as equipes participando de duas baterias por dia. A classificação final é obtida através da soma do tempo das quatro baterias. Além de Eric, que é piloto, integram a equipe brasileira Cristiano Paes, Edson Bindilatti, Matheus Inocêncio e Rodrigo Palladino, este último como reserva. Todos praticam atletismo e foram contactados via internet por Eric para formar a equipe nacional. Eric também teve de criar a Associação Brasileira, para poder se filiar ao Comitê Olímpico Brasileiro e participar dos Jogos. Por tudo isso, "chegar aqui já foi uma medalha de ouro para a nossa equipe". "Vamos aproveitar nosso momento. Também esperamos melhorar nossa Associação e, quem sabe um dia, classificar uma equipe feminina para os Jogos", completa Lisa, que não tem coragem de experimentar o esporte, considerado a "Fórmula 1 do gelo". Calendário da participação brasileira: esqui alpino, com Nikolay Hentsch (dia 21) e Mirella Arnhold (dia 22); bobsled, com Cristiano Paes, Edson Bindilatti, Eric Maleson, Matheus Inocêncio e Rodrigo Palladino (dias 22 e 23); cross- country, com Alexander Penna (dia 23).