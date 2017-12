Salt Lake tem novo caso de doping O jogador bielo-russo de hóquei sobre o gelo, Vasili Pankov se transformou no mais novo caso de doping dos Jogos Olímpicos de Inverno, encerrados há pouco mais de 10 dias, em Salt Lake City (EUA). Segundo comunicado oficial da Federação Internacional de Desportes, o exame de controle de doping realizado no penúltimo dia dos Jogos apontou a presença de nandrolona - um esteróide anabolizante - na urina do atleta. Segundo o COI, o jogador atuou dopado no dia 23 de fevereiro, na partida em que a Bielo-Rússia perdeu por 7 a 2 para Rússia, na disputa da medalha de bronze. Além de Vasili Pankov, os Jogos Olímpicos de Inverno registraram outros quatro casos de doping.