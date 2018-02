Saltador brasileiro ganha ouro no Aberto da Austrália O brasileiro César Castro conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro na prova de trampolim de 3 metros do Aberto da Austrália, competição disputada em Melbourne. O saltador, que é o sexto colocado no ranking mundial, somou 493 pontos, superando os australianos Scott Robinson (439) e Roger Stewart (412). "Com certeza foi a melhor competição de toda a minha vida", explicou Castro. "Não tem forma melhor de começar a temporada. Sinceramente, não esperava atingir uma pontuação tão alta quanto esta. Sei que é muito difícil atingir a perfeição, mas não há duvidas de que consegui impressionar os juízes." O saltador ficou com média 9 em quase todos os seus 6 saltos na final. Em alguns deles, Castro chegou a receber 10. O resultado em Melbourne também foi o melhor da carreira do brasileiro, que se prepara para os Jogos Pan-Americanos do Rio. Seu recorde anterior havia sido estabelecido em junho de 2005, quando somou 469 pontos.