Saltadora deixa o esporte para mudar de sexo

A saltadora alemã Yvonne Buschmann, medalha de bronze nos Jogos Europeus de 1998 e 2002, anunciou nesta quinta-feira a aposentadoria do esporte. Ela deixará as pistas para poder realizar uma cirurgia de mudança de sexo. "Faz alguns anos que me sinto presa dentro de um corpo diferente. Quem me conhece, sabe", conta a atleta, de 27 anos. "Sou um homem no corpo de uma mulher." Yvonne, nos últimos anos, deixou de participar de competições por cauda de uma lesão no tendão de Aquiles. "Trata-se de uma lesão física, o que mostra que não me sinto bem dentro de meu corpo." A melhor marca da carreira da atleta é de 4,47 metros. Ele pediu apoio aos alemães para poder realizar a cirurgia.