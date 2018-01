Saltadoras são destaque do GP Brasil A 19ª edição do Grande Prêmio Brasil de Atletismo vai reunir em Belém algumas das melhores saltadoras do mundo. Estão confirmadas as presenças da número 2 do mundo, a brasileira Maurren Higa Maggi; da espanhola Concepción Montaner (nº 5), da russa Tatyana Ter-Mesrobyan (nº 12) e Valentina Gotovska (Letônia), que tem hoje a 15ª marca do mundo. "A disputa do salto em distância será de altíssimo nível", reconheceu o treinador de Maurren Nélio Moura. O GP Brasil será disputado em 4 de maio, no Estádio Olímpico do Pará, em Belém. Nélio Moura acha que a saltadora espanhola será a principal rival da brasileira em Belém. "A Concepción tem um estilo próximo ao da Maurren, é muito rápida. Já a Tatyana Mesrobyan, que é uma das saltadoras mais experiente do mundo, tem muita força, o que também é importante no salto em distância", explica o treinador. Maurren vai tentar o bicampeonato no GP Brasil. Em 2002, ela venceu com a marca de 6,90.