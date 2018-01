Salto: Bernardo despede-se do Brasil O cavaleiro Bernardo Rezende Alves está se despedindo do Brasil no The Best Jump, em Porto Alegre. Logo após o Grande Prêmio Copesul, a principal prova do evento (obstáculos a 1,50 m), que será disputado domingo, Bernardo viajará para Bruxelas, na Bélgica, para "encontrar" um cavalo competitivo. Embarca dia 7 e deve treinar por três meses no haras da família Pessoa, em Lygni, ao lado de outro brasileiro: Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda. O objetivo é integrar a equipe brasileira no Campeonato Mundial de Jerez de la Frontera, em outubro de 2002, Pan-Americano de São Domingos, em 2003 e a Olimpíada de Atenas, em 2004. "Em Lygni tem vários cavalos para serem montados e o Rodrigo só utiliza três ou quatro", observa Bernardo, que não participou de seletiva para a Olimpíada de Sydney porque não tinha montaria. Em 1999, integrou a equipe brasileira medalha de ouro no Pan-Americano de Winnipeg montando a égua Atlética, que só conheceu dias antes da competição, emprestada pelo empresário Jorge Gerdau Johannpeter. "Estou indo em busca de um cavalo competitivo, mas vou aproveitar também para participar de algumas provas baixas com a égua Diva", disse Bernardo, que atualmente utiliza montarias de Gerdau Johannpeter, pai do cavaleiro André, quarto colocado na Olimpíada de Sydney. Além dos cavalos que mantém no haras Joter, em Porto Alegre, Gerdau também tem animais em Lygni. "O Jorge é o meu ?paitrocínio?. Foi quem me incentivou a ir para Bruxelas e eu não terei de fazer nenhum favor em troca." Bernardo ainda não sabe quais provas participará na Europa - a primeira será na França, dia 18 - nem quais montarias poderá utilizar. Nelson Pessoa, o Neco, que mantém em seu haras 50 cavalos, sendo 15 de sua propriedade, acredita que após um trabalho sério, o dono de Oberon concorde que o animal seja montado por ele. Dos quatro conjuntos que deverão competir no Mundial estão garantidos André Johannpeter com Calei ou Fort de Neville e Rodrigo com Baloubet du Rouet ou Lianos. Pólo - Será disputado na Sociedade Hípica Paulista, sábado e domingo, o primeiro Torneio Nacional de Pólo Eqüestre com times mistos.