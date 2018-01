Salto com vara será atração no Rio O salto com vara, prova que se tornou atração em todo mundo pelo impressionante desempenho do ucraniano Sergei Bubka, será um dos destaques do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, dia 6, no Estádio Célio de Barros, no Complexo do Maracanã. O atual número um da prova, o norte-americano Jeff Hartwig, confirmou presença na 17.ª edição do torneio mais importante do País. Medalha de prata no Mundial de Sevilha, em 1999, e de ouro nos Jogos da Amizade de 1998, Hartwig chega ao Brasil credenciado pela marca de 6,03 metros, que conseguiu no ano passado. O resultado garantiu ao atleta de 33 anos a primeira colocação no ranking mundial da prova.