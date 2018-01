Salto: Jadel nos passos dos campeões São duas décadas de lacuna na história brasileira do salto triplo, após o acidente, a amputação da perna direita e o afastamento de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, do atletismo, em 1981. Será que o paranaense criado em Marília, interior de São Paulo, Jadel Gregório, de 21 anos e 2,02 metros, poderá ser o quarto integrante da dinastia de triplistas que o Brasil teve nas décadas de 50, 60 e 70? Jadel tem apenas quatro anos de trabalho sério no salto triplo (antes, saltava em altura) e uma evolução de 2,70 m desde o primeiro bom salto, de 14,65 m, quando ainda experimentava a prova, em 98, até o recode sul-americano indoor que quebrou no dia 3, em Samara, na Rússia, com 17,35 m. Leia mais no O Estado de S.Paulo