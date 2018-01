Salto triplo: Campeão é operado de novo Christian Olsson, atual campeão olímpico do salto triplo, passou por outra cirurgia nesta quarta-feira para retirar um fragmento de osso do pé direito. Olsson não compete desde o ano passado e estava se recuperando de uma operação no tornozelo realizada em março. ?Eu me sinto bem por ter passado por isso. Agora parece que finalmente posso olhar adiante?, disse o atleta, único no mundo a manter simultaneamente os títulos olímpicos, mundial, mundial indoor, europeu e europeu indoor.