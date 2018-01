Salto triplo: Jadel confirma boa fase O paranaense Jadel Gregório, de 21 anos e 2,02 metros, comprovou a boa fase ao derrubar mais um recorde do salto triplo, prova em que o Brasil já teve destaque internacional com os medalhistas olímpicos Nélson Prudêncio, Adhemar Ferreira da Silva e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo ? juntos, eles foram ao pódio seis vezes entre 1952 e 1980. O recorde sul-americano do salto triplo em provas indoor (pista coberta) foi quebrado novamente por Jadel, no Meeting de Samara, na Rússia, domingo. O atleta venceu a prova com um salto de 17,35 metros, melhorando o próprio recorde, que ele havia batido no dia 27 de janeiro, com 16m83, em Dortmund, Alemanha ? na ocasião, aumentou em 10 centímetros a marca de João do Pulo. Jadel deve voltar a saltar no sábado, na Finlândia, e dia 20, na Grécia. ?Com o resultado será mais fácil encaixá-lo nos meetings de primeira linha do calendário internacional, principalmente na temporada ao ar livre. Até porque, este ano o salto triplo será uma das provas oficiais do Grand Prix da Iaaf (Associação Internacional das Federações de Atletismo)?, afirmou o técnico Nélio de Moura. Com o resultado, Jadel passou a ser o primeiro no ranking mundial indoor de 2002 da Iaaf. Até então, a melhor marca do ano era do cubano Alexander Martínez, de 26 de janeiro, com 17m13. O recorde mundial indoor é do cubano Aliecer Urrutia (17m83), de 1997. Nélio de Moura não conseguiu conversar com Jadel por telefone. ?Estou esperando ele voltar à Holanda?, explicou o treinador. E nem conseguiu contato por e-mail. Mas obteve o resultado da prova na internet, no site da Federação Russa de Atletismo. Nélio achava que Jadel saltaria acima dos 17 metros este ano. ?Planejamos fazer 17,40 metros, mas na temporada ao ar livre.? No entanto, ele acha que os dois primeiros resultados que o triplista conseguiu na temporada indoor indicam que será uma temporada muito boa.