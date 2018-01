Saltos: acaba 2.ª etapa da Copa Outono Com entrada gratuita ao público, termina neste domingo a segunda etapa Copa Outono de Saltos, no Clube Hípico de Santo Amaro. A prova de 1,40 metro será realizada a partir das 15 horas. Participam deste evento 700 conjuntos em diferentes provas. A competição conta com estrelas como Vítor Alves Teixeira, Rowin Von Reininghaus, Claudia Itajahy e Elizabeth Assaf. O clube fica na Rua Visconde de Taunay, 508. Mais informações pelo (11) 5524-0600.