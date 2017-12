Saltos: brasileiros garantem vaga nos Jogos Os saltadores brasileiros César Castro e Cassius Duran garantiram vaga no Torneio de Saltos Ornamentais dos Jogos Olímpicos de Atenas. Nesta sexta-feira, Castro ficou com a 14ª colocação nas semifinais do trampolim de 3 metros da Copa do Mundo, competição que serve como um pré-olímpico e que está sendo realizado em Atenas. Duran foi o 17º. Pelas regras da Federação Internacional de Natação (Fina), 34 atletas disputam cada modalidade de saltos nos Jogos Olímpicos. No Mundial de Barcelona, em 2003, os 12 saltadores que fizeram a final garantiram a vaga. Na Copa do Mundo de Atenas foram definidas as 22 vagas restantes. Com foram às semifinais, os dois brasileiros garantiram o índice para disputar aos Jogos. ?Estou feliz demais, realizando mais uma vez o sonho de ir aos Jogos Olímpicos. Com certeza voltar a Grécia em agosto será muito especial?, diz Cassius Duran, que esteve nos Jogos de 2000, em Sydney, quando alcançou às semifinais. Neste sábado Juliana Veloso, que já garantiu vaga nos Jogos de Atenas na plataforma de 10m, compete no trampolim de 3m.