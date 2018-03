Saltos ornamentais: australiana é ouro A russa naturalizada australiana Irina Lashko conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro na prova de salto sobre trampolím de 1 metro do Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo disputado em Barcelona. Lashko obteve 299,97 pontos, contra 296,13 da alemã Conny Schmalfuss, que ficou com a medalha de prata. Com 291,33 pontos, a canadense Blythe Hartley foi a terceira colocada. A brasileira Juliana Veloso (foto) chegou aos 225,96 pontos. Obteve a 17ª posição nas eliminatórias e ficou fora da final. PÓLO AQUÁTICO - A seleção brasileira masculina de pólo-aquático também não foi bem na estréia e perdeu para a Espanha por 10 a 3, em partida válida pelo Grupo D. Na outra partida da chave, a Rússia teve um pouco mais de dificuldade e derrotou a Eslováquia por 8 a 5.