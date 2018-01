Saltos ornamentais: brasileira é a 10ª Juliana Veloso conseguiu nesta quarta-feira o melhor resultado do Brasil na história dos saltos ornamentais em mundiais. Ela terminou a prova da plataforma em 10º lugar, no Campeonato Mundial que está sendo disputado em Fukuoka, no Japão. O ouro e a prata ficaram com duas chinesas, Main Xu e Qing Duan, respectivamente. O bronze foi para a australiana Loudy Tourky. ?Foi maravilhoso e o resultado foi excelente. Tive apenas um pequeno erro justamente no meu último e melhor salto e acho que, se não fosse isso, teria subido ainda mais na classificação?, comemorou atleta brasileira.