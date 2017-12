Saltos Ornamentais: brasileiros tentam vaga Começa na quarta-feira e vai até domingo a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, em Atenas, na Grécia, que servirá como Pré-Olímpico da modalidade. Os brasileiros Juliana Veloso, Cassius Duran, César Castro e Ubirajara Barbosa precisam se classificar entre os 22 primeiros na Copa do Mundo para conquistar vagas. ?Nós quatro temos todas as chances de classificação. Estou confiante de que voltaremos juntos a Atenas, em agosto?, disse Cassius. O critério de classificação para os atletas que disputarão os saltos ornamentais na Grécia garantiu as primeiras vagas aos 12 melhores colocados no Mundial de Barcelona, em julho de 2003. Juliana e César terminaram na 13ª posição. Segundo Cassius, os treinamentos estão muito melhores desde a preparação para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto passado.