Saltos Ornamentais: show de técnica no Rio Os oito melhores atletas brasileiros de saltos ornamentais participaram neste sábado de um torneio preparatório para o Pré-Olímpico, que será disputado em fevereiro e valerá também como o Mundial de Atenas - palco dos Jogos de 2004. Eles foram divididos em duas equipes e deram um show de técnica no Parque Aquático Júlio de Lamare, no Complexo do Maracanã. Juliana Veloso, que ganhou duas medalhas no Pan-Americano de São Domingos - prata na plataforma de 10 metros e bronze no trampolim de 3 metros -, voltou a competir depois da fratura de dois ossos da mão direita, sofrida quatro dias antes do embarque para o Pan. "Depois de São Domingos, fiquei três semanas com gesso e outras três com uma tala, mas já me sinto totalmente recuperada. Nossa cabeça já está em 2004", disse Juliana, que saltou com uma faixa no punho direito e recebeu notas altas neste sábado nos saltos de trampolim, de 1 e 3 metros, e também no de plataforma, de 5 metros. Sua equipe, formada ainda por Camila Farias, Ubirajara Barbosa e Cesar Castro, venceu por 716,85 a 701,85 pontos o quarteto Evelyn Winkler, Milena Canto Sae, Hugo Parisi e Cassius Duran, este medalha de prata no Pan, na plataforma de 10 metros. As duas equipes disputaram provas de trampolim (1 e 3 metros), plataforma (5 e 10 metros) e salto sincronizado, num total de 28 saltos. O torneio serviu apenas como treinamento para o Pré-Olímpico.