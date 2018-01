Saltos tem observatória para Mundial José Roberto Reynoso Fernandez Filho, com Platenssa, venceu a prova Sênior (1,30 m), nesta terça-feira, sem faltas, em 53s84, no 70.º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro. A prova é observatória para o Mundial da Alemanha, em 2006. O torneio prossegue até domingo e a principal prova desta quarta (1,40 m) será às 15h30.