Salvador de Vanderlei já está no Brasil Sob uma chuva de pétalas de rosas, água-de-cheiro, arruda, café, arroz e milho, o grego Polyvios Kossivas, o ?anjo? do maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, nos Jogos Olímpicos de Atenas, desembarcou nesta sexta-feira à noite no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Ele veio ao Brasil para se encontrar com o atleta, durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, terça-feira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. "Muito obrigado Brasil", disse Kossivas, esboçando um agradecimento em Português, ao ser festivamente recebido por oito integrantes da Confraria do Garoto - tradicional grupo de cariocas que realizam manifestações irreverentes. Acompanhado por sua mulher, Ioulia, da filha Smargada e do vizinho George Diamantopoulo, Kossivas contou ter ficado contente pela surpresa na chegada, que ainda lhe rendeu presentes como uma bandeira brasileira e a camisa do bloco carnavalesco carioca "Galinha do Meio-dia". "Considero o Brasil a minha segunda pátria", afirmou. O anjo de Vandelei ainda recebeu um conselho do festivo grupo. Em um cartaz escrito em latim estavam os dizeres: "Alea Jacta Est". De acordo com os manifestantes a frase significa: "A sorte está lançada", uma alusão aos possíveis problemas relacionados à violência que Kossivas pode enfrentar no Rio. Após cerca de 15 horas de viagem, Kossivas, de 54 anos, não escondeu o cansaço, principalmente, pelo fato de estar há cinco dias longe de Atenas, por causa de compromissos profissionais. Falou pouco e, sobre o encontro com Lima, o primeiro depois de ter ajudado o maratonista a se livrar do ataque do ex-padre irlandês Cornelius Horan, durante a maratona em Atenas, contou estar ansioso. "É o principal motivo de minha primeira viagem ao Brasil", disse emocionado. Kossivas e a família seguiram do aeroporto para um hotel em Copacabana, zona sul, onde permanecerão hospedados, a convite do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), até deixarem o Brasil, na quarta-feira. Neste sábado, ele participará de uma entrevista coletiva e, depois, iniciará uma série de passeios pela cidade. Quer conhecer o Corcovado, o Pão-de-açúcar e o Maracanã.