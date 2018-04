Salvador de Vanderlei vem ao Brasil Convidado nesta sexta-feira pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o grego Polyvios Kossivas, que ajudou Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona dos Jogos de Atenas, aceitou visitar o Brasil em dezembro, quando será homenageado durante o Prêmio Brasil Olímpico. Polyvios é o homem que ajudou Vanderlei a escapar do ataque do ex-padre irlandês Cornelius Horan, sofrido quando ele liderava a maratona - depois de ter sido atrapalhado, o brasileiro terminou a prova em terceiro lugar e ganhou a medalha de bronze. "Fiz o que qualquer outro grego faria e agi como um desportista. Quando vi o atleta sendo atacado agi com o instinto de ajudar", afirmou Polyvios nesta sexta-feira. O encontro entre Polyvios e o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, aconteceu num hotel em Atenas. "Em nome do Movimento Olímpico Brasileiro quero lhe agradecer pessoalmente pela ajuda que você deu ao Vanderlei. Você passa a fazer parte da galeria dos heróis do esporte brasileiro. Sua atitude e desprendimento são dignos de todos os elogios e do nosso eterno reconhecimento", disse o dirigente. Com 53 anos, Polyvios trabalha numa fábrica de sorvetes em Atenas e mora perto do local onde Vanderlei foi atacado. Casado e pai de três filhas, ele já foi jogador e árbitro de basquete. Emocionado, chegou a chorar duas vezes durante o encontro com Nuzman. Ao saber que o COB ainda luta para que Vanderlei ganhe uma medalha de ouro, Polyvios se dispôs até a testemunhar a favor do brasileiro na Corte Arbitral do Esporte. "O ataque que ele sofreu foi muito violento. Tive que fazer força para livrá-lo do padre irlandês e disse para ele: ´Vá, vá´. Voltei para casa para acompanhar o final da prova pela televisão e fiquei impressionado com a superação do Vanderlei. Ele teria vencido a prova se não tivesse sido atacado, pois tinha força e determinação para isso", contou o grego. Vanderlei também ficou entusiasmado com o já marcado encontro com seu salvador. "De certa forma ele fez parte da conquista da minha medalha. Ele teve uma atitude imediata de me ajudar, agindo mais rapidamente que a própria segurança da prova. Quero agradecer o que ele fez por mim e será um prazer conhecê-lo. Quero criar um vínculo de amizade com ele, saber mais da vida dele", admitiu o atleta brasileiro.