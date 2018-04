Salvador deve ficar com etapa brasileira da Indy

Se confirmada, a corrida da Fórmula Indy provavelmente acontecerá no Centro Administrativo de Salvador, onde foi realizada a prova da Stock Car no começo de agosto. A capital baiana é a favorita para fechar o acordo com a categoria após as negociações com as outras candidatas, Rio e Ribeirão Preto, não terem dado certo por questões contratuais e financeiras.

Desde 2006 a capital baiana tenta receber uma prova da Indy. A cidade, por coincidência, é o local de nascimento de Tony Kanaan, que já foi campeão da categoria (2004) e é o atual sétimo colocado na temporada. "Após um ano ruim como este, é a melhor notícia que posso receber", disse o piloto brasileiro, entusiasmado com a chance de correr em casa.