Salvador Palaia pede renovação e sai como candidato a vice no Palmeiras

SÃO PAULO - Salvador Hugo Palaia é uma daquelas figuras que já se tornaram folclore no Palmeiras. O autor da "autoentrevista" quando era vice-presidente (cercado de jornalistas, ele fazia e respondia as perguntas, lidas em um papel) tem uma longa história política no clube e agora tenta o cargo de primeiro vice (ele disputa a eleição com Maurício Galiotte e Rita Cosentin), sem estar aliado a nenhum postulante a presidente. Para ele, a sua experiência aos 79 anos seria fundamental neste mandato, e é com esse mote que ele tenta angariar votos.

Há dois anos Palaia brigou com Arnaldo Tirone e Paulo Nobre pela presidência, mas conseguiu apenas 21 votos. E disse que ainda foi bem. "Saí sem o apoio de ninguém", lembrou, prometendo conseguir um número mais expressivo agora. "Desculpe a modéstia, mas eu nem entraria se soubesse que só teria 21 votos."

Palaia explica o motivo de não ter se candidatado a presidente desta vez. "Se todo mundo clama por uma renovação no cargo, achei melhor deixar para eles (Nobre e Perin)." Mas a questão é: se ele fala em renovar o quadro político, por que ainda insiste em conseguir uma boquinha no poder? "É a renovação da presidência. Como primeiro vice, posso passar toda a experiência que adquiri nesses anos todos. Sou um dos cardeais do Palmeiras. Tenho 79 anos e trabalho das 8 da manhã às 8 da noite. Eu me considero lúcido e vou fazer grandes realizações."

Palaia só não gosta quando dizem que o Conselho do clube é repleto de velhos. "Essa é uma palavra feia, melhor falar em idosos. E ser idoso para mim é ter experiência e inteligência."

Antes de Tirone assumir, Palaia ficou algumas semanas na presidência durante a licença médica de Luiz Gonzaga Belluzzo. E afirma que, apesar de não ter tido nenhum cargo político nos últimos dois anos, nunca abandonou o Palmeiras. "Estou sempre na ativa.